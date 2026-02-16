La Fischer Quantum riceve il premio Ispo | Al via nuova categoria di prodotti skiwear

La Fischer Quantum ha vinto il premio Ispo, consegnato lo scorso dicembre, perché ha aperto una nuova categoria di abbigliamento da sci. La giacca combina caratteristiche di isolamento e leggerezza, sfidando il classico divario tra giacche imbottite e gusci sottili. La vittoria testimonia l’innovazione che la Fischer ha portato nel settore, con un modello che si adatta a diverse condizioni di neve e temperature. Un esempio concreto di questo cambiamento è la sua struttura, pensata per offrire calore senza ingombro.

SECONDO la giuria che, lo scorso dicembre, ha assegnato l'Ispo award (giunto alla sua quindicesima edizione), la giacca da sci Fischer Quantum "dà inizio a una nuova categoria di prodotti nello skiwear " e introduce "un modello costruttivo che supera la tradizionale dicotomia tra giacca imbottita e guscio leggero". Nelle intenzioni dell'azienda, Quantum resterà la punta di diamante della collezione autunno-inverno 202627 e aprirà una stagione di sviluppi inediti per l'intera linea Fischer alpine skiwear. "Negli ultimi anni – dichiara Tamara Gisem, direttrice operativa di VIst group – abbiamo lavorato per rendere il brand Fischer un punto di riferimento anche nel mercato dell'abbigliamento da sci, ampliando la collezione a copertura di diversi segmenti, introducendo materiali tecnici di nuova generazione e rivoluzionando le tecniche costruttive.