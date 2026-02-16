La fiera Beer & Food Attraction inizia subito con grande energia, portando in mostra numerose aziende di Rimini. La città si fa notare come centro di eccellenza nel settore delle birre, delle bevande e del cibo, con molte imprese locali che espongono i loro prodotti e tecnologie innovative per il settore della ristorazione.

Il made in Rimini protagonista a Beer & food attraction, la manifestazione dedicata a birre, bevande, cibo e tecnologie per la ristorazione fuori casa. Sono una dozzina le aziende riminesi presenti alla fiera. Tra queste realtà storiche del beverage e degli arredi per la ristorazione e birrifici artigianali. Inaugurata ieri, l’11esima edizione della manifestazione è partita subito forte. Tra gli eventi i Campionati di cucina italiana, organizzati dalla Federazione italiana cuochi: oltre 500 concorrenti ai fornelli davanti a un’ospite d’eccezione, il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La fiera parte subito a tutta birra. Tante aziende riminesi in vetrina

Alla Fiera di Rimini, da domenica 15 a martedì 17 febbraio, si tiene l’11ª edizione di Beer&Food Attraction.

