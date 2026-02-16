La Festa degli Agricoltori Assisi terra e solidarietà

La Festa degli Agricoltori di Assisi si è svolta ieri mattina, dopo che la dodicesima edizione è stata organizzata per celebrare la tradizione agricola locale. La manifestazione, partita dalla periferia di Santa Maria degli Angeli, ha attirato molte persone e ha riunito agricoltori, cittadini e visitatori. La giornata ha celebrato il lavoro dei contadini e il legame tra terra e comunità, con eventi e degustazioni lungo il percorso.

Festa doveva essere e festa è stata. La dodicesima edizione della Festa degli Agricoltori 2026 di Assisi, evento simbolo della cultura e della tradizione agricola del territorio, si è svolta nella mattinata di ieri ed è iniziata, come da tradizione, con la partenza da Santa Maria degli Angeli, in via Los Angeles. Iniziativa che conferma il suo forte valore solidale: le donazioni raccolte saranno devolute alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer, rinnovando un impegno concreto a favore dei più piccoli e delle loro famiglie. Dalla cittadina della Porziuncola, dopo la benedizione delle macchine agricole, oltre 300, la colorata sfilata di mezzi, moltissimi i trattori, ha attraversato i comuni di Assisi e Bastia Umbra fino a raggiungere il gran finale all'Umbriafiere, con il pranzo e circa mille partecipanti, richiamando tantissima gente lungo tutto il percorso.