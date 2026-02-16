La febbre del sabato sera | la disco anni Settanta torna con 21 performer e le hit dei Bee Gees

Il musical “La febbre del sabato sera” torna a far ballare il pubblico al Teatro Galli, portando in scena 21 performer e le canzoni più celebri dei Bee Gees. La produzione della Compagnia della Rancia reinterpreta il famoso spettacolo degli anni Settanta, attirando appassionati di musica e di danza. La scena si anima con costumi colorati e coreografie energiche, ricreando l’atmosfera di quegli anni.

Al Teatro Galli va in scena “La febbre del sabato sera – Il musical”, prodotto dalla Compagnia della Rancia. Lo spettacolo riporta sul palco le hit dei Bee Gees e l’atmosfera della cultura disco degli anni Settanta. Diretto da Mauro Simone, il musical si ispira al film del 1977 e alla storia raccontata da Nik Cohn, che esplorava le nuove tendenze della vita notturna e della scena disco. La versione teatrale è stata adattata da Robert Stigwood in collaborazione con Bill Oakes, con arrangiamenti e orchestrazioni di David Abbinanti. La regia, che prende spunto dalle inquadrature immersive del film e dall’indimenticabile piano-sequenza con un giovanissimo John Travolta, restituisce a teatro freschezza e attualità alla storia dell’italo-americano Tony Manero che ha segnato una generazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Questa sera il Politeama Genovese apre le porte al musical “La febbre del sabato sera”.

