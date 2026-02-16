La febbre del sabato sera | la disco anni Settanta torna con 21 performer e le hit dei Bee Gees

La compagnia della Rancia porta sul palco del Teatro Galli lo spettacolo “La febbre del sabato sera – Il musical”, in risposta all’interesse di molti fan degli anni Settanta. La produzione, che ripropone le hit dei Bee Gees, coinvolge 21 performer pronti a rivivere l’atmosfera della discoteca di quegli anni. La scena si anima con musica dal vivo e coreografie energiche, attirando un pubblico desideroso di rivivere la febbre di quei tempi.

Al Teatro Galli va in scena "La febbre del sabato sera – Il musical", prodotto dalla Compagnia della Rancia. Lo spettacolo riporta sul palco le hit dei Bee Gees e l'atmosfera della cultura disco degli anni Settanta. Diretto da Mauro Simone, il musical si ispira al film del 1977 e alla storia raccontata da Nik Cohn, che esplorava le nuove tendenze della vita notturna e della scena disco. La versione teatrale è stata adattata da Robert Stigwood in collaborazione con Bill Oakes, con arrangiamenti e orchestrazioni di David Abbinanti.

Questa sera il Politeama Genovese apre le porte al musical “La febbre del sabato sera”.

