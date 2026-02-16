la doppietta di malen illude la roma poi il napoli scopre alisson e agguanta il pari nel finale

Malen segna due volte e sembra portare la Roma verso la vittoria, ma il Napoli trova Alisson e pareggia negli ultimi minuti. La partita cambia volto quando i partenopei scoprono il portiere brasiliano, che mette in crisi la difesa giallorossa. La squadra di Spalletti recupera lo svantaggio e conquista un punto importante.

Una mezza vittoria per il Napoli, una mezza sconfitta per la Roma. Per il sapore che lascia a Conte e Gasperini, per la classifica che ha disegnato questo 2-2 in ottica qualificazione Champions, per una squadra — la Roma — che ha visto sfumare l’aggancio al terzo posto e un’altra che invece se lo tiene stretto, con le unghie e con i denti. Grazie a un ragazzo brasiliano, Alisson, che ha scelto di far innamorare il Maradona al debutto in serie A. Sfrontato, leggero e libero di testa a differenza della maggior parte dei suoi compagni che invece sentono la pressione di un’annata in cui poco funziona, Alisson ha tirato fuori il Napoli da un guaio grande così e da uno stadio che in quel momento pareva quasi arreso all’idea della sconfitta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

