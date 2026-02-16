La domenica perfetta del Carnevale di Viareggio Nuovo record di incassi più di 100mila sui viali a mare

Il Carnevale di Viareggio ha registrato un nuovo record di incassi, superando i 100 mila euro sui viali a mare. La festa di quest’anno ha attirato un numero record di visitatori, che hanno contribuito a far salire le entrate del evento. Tra le attrazioni più apprezzate ci sono state le sfilate dei carri allegorici e gli spettacoli nelle piazze centrali. La giornata si è conclusa con un grande spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo sopra il lungomare.

Viareggio, 16 febbraio 2026 – Volano alti gli aquiloni sopra il cielo di Viareggio. Volano i coriandoli, ma volano soprattutto i soldi. Tanti soldi che ieri, in un colpo solo, sono entrati nel prezioso forziere di Burlamacco. Il conteggio finale deve ancora essere completato, ma è stato registrato un altro incasso record della gestione Marialina Marcucci: circa 1,3 milioni di euro, superiore al milione e 148mila stabilito lo scorso nella domenica vera di Carnevale quella compresa fra giovedì e martedì grasso. La giornata bellissima. La splendida giornata di ieri ha favorito l’afflusso massiccio con oltre 100 mila persone disseminate lungo i viali a mare: più di 50 mila i biglietti venduti, poi 40 mila gli abbonati e la marea di bambini (il cui numero è incalcolabile) che non paga il biglietto d’ingresso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Carnevale di Viareggio 2026 si apre con un debutto da record: oltre 100mila persone hanno assistito ai carri allegorici, tra cui quelli dedicati a Trump, Putin e Von der Leyen.

