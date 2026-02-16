La Cina rispolvera lo spettro del militarismo giapponese

La Cina ha riproposto il timore di un ritorno del militarismo giapponese, accusando Tokyo di riscoprire i fantasmi del passato. Questa presa di posizione arriva pochi giorni dopo la vittoria schiacciante della prima ministra Sanae Takaichi alle elezioni, che ha rafforzato il suo ruolo di leader sostenuta da un ampio consenso popolare. La leadership cinese si preoccupa di vedere un Giappone più deciso politicamente e armato di una forza militare rafforzata, che si inserisce sempre di più nelle strategie di sicurezza dell’area Indo-Pacifico.

L'accusa di un ritorno dei "fantasmi del militarismo" in Giappone – rivolta pochi giorni dopo la netta vittoria elettorale con cui la prima ministra Sanae Takaichi ha dimostrato di essere protetta da un ampio consenso popolare – rivela piuttosto una preoccupazione più profonda della leadership cinese: l'emergere di un Giappone politicamente assertivo, militarmente più strutturato e sempre più centrale nelle architetture di sicurezza dell'Indo?Pacifico. Ma nel nervosismo, Pechino rivela anche una direttrice strategica che intende percorrere (o meglio continuare a percorrere) contro l'Arcipelago.