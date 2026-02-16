La cicatrice dell’episiotomia tira molto durante i rapporti | cosa posso fare?

Dopo il parto, la donna ha scoperto che la cicatrice dell’episiotomia le provoca dolore e fastidio durante i rapporti sessuali. La ragione è che la pelle vicino alla ferita si sente tesa e meno elastica, causando disagio. Questa sensazione si manifesta spesso nei primi mesi dopo il parto, quando il corpo sta ancora guarendo. La donna si chiede cosa possa fare per alleviare il problema e rendere più confortevoli i momenti intimi.

Dopo il parto, avvenuto con episiotomia, ho notato che la cicatrice tirava molto e che durante i rapporti provo fastidio, quasi come se la pelle non fosse “elastica”. La mia ginecologa mi ha parlato di possibili microaderenze o di un posizionamento dei punti non perfetto. Cosa si può fare in questi casi per risolvere la situazione? Buongiorno signora, alle volte dopo l’episiotomia la zona si indurisce un po’ e può portare a fastidi durante i rapporti. Le soluzioni sono diverse e molto varie, bisogna valutare la zona per vedere se esistono zone di retrazione della cute importanti, dopodichè si può provare a massaggiare la zona con oli o creme elasticizzanti per cercare di renderla meno rigida. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “La cicatrice dell’episiotomia tira molto durante i rapporti: cosa posso fare?” La Ginecologa risponde. Posso avere rapporti durante le mestruazioni? Trump e la sfida all'Europa: cosa può fare l'Ue su Kiev, sicurezza, rapporti con Pechino Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Episiotomia: che cos'è, quando viene eseguita, come preparare il perineoRevisione scientifica a cura di Elena Cesari, ginecologa responsabile della sala parto dell’ospedale dei bambini Vittore Buzzi di Milano L’episiotomia è una piccola incisione chirurgica del perineo, ... corriere.it Trattare una cicatrice perché... I motivi per cui trattare una cicatrice, che sia essa da taglio cesareo o da parto vaginale, sono veramente tanti.. Innanzitutto perché si creano aderenze, tessuti cicatriziali anomali che possono compromettere la sessualità o sempl - facebook.com facebook