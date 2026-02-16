La cicatrice dell’episiotomia tira molto durante i rapporti | cosa posso fare?

Dopo aver subito un’episiotomia durante il parto, Maria si accorge che la cicatrice le provoca dolore e fastidio durante i rapporti sessuali. La tensione sulla pelle, che si avverte come una sensazione di tiraggio, le fa pensare che la cicatrice non sia abbastanza elastica. Ora cerca soluzioni pratiche per alleviare il disagio e favorire la guarigione.

Dopo il parto, avvenuto con episiotomia, ho notato che la cicatrice tirava molto e che durante i rapporti provo fastidio, quasi come se la pelle non fosse “elastica”. La mia ginecologa mi ha parlato di possibili microaderenze o di un posizionamento dei punti non perfetto. Cosa si può fare in questi casi per risolvere la situazione? Buongiorno signora, alle volte dopo l’episiotomia la zona si indurisce un po’ e può portare a fastidi durante i rapporti. Le soluzioni sono diverse e molto varie, bisogna valutare la zona per vedere se esistono zone di retrazione della cute importanti, dopodichè si può provare a massaggiare la zona con oli o creme elasticizzanti per cercare di renderla meno rigida. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

