La Cei è ormai indistinguibile dal Pd Ora vuole pure la legge sul fine vita

Il vicepresidente della Cei, Monsignor Francesco Savino, ha commentato che la Chiesa italiana spinge per approvare subito una legge sul fine vita, ritenendo che non possa più essere rinviata. Savino ha sottolineato come la questione sia ormai prioritaria e ha chiesto un intervento legislativo rapido, anche se il dibattito pubblico si protrae da tempo. La posizione della Cei si avvicina sempre più alle proposte politiche del Partito Democratico, rendendo evidente un legame tra le due realtà.

Monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza episcopale, ritiene «non più rimandabile» una norma sull'argomento. Che, di fatto, non farà che aprire le porte al suicidio assistito e all'eutanasia. Sostiene Mauro Cozzoli in un denso editoriale sulla prima pagina di Avvenire che «la politica non può invadere il campo della Chiesa. Così come la Chiesa non può fare politica: non può prendere partito, essere impegnata in scelte di parte, né implicarsi in campagne elettorali o referendarie di carattere e contenuti strettamente istituzionali. In questo modo riconosce e rispetta la laicità della politica».