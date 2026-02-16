La carica dei Fantaveicoli | oltre 24mila persone sfilano in pista per un Carnevale da record

Da ilrestodelcarlino.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Carnevale dei Fantaveicoli ha attirato oltre 24.000 persone, che hanno preso parte a una sfilata spettacolare a Imola. La manifestazione si è svolta ieri, partendo dall’Autodromo e arrivando fino a piazza Matteotti, coinvolgendo grandi e bambini con veicoli decorati e inventivi. La giornata ha portato un’atmosfera di allegria e colore, trasformando le strade in un vero e proprio spettacolo di creatività.

Imola, 16 febbraio 2026 – La grande sfilata del Carnevale dei Fantaveicoli ieri ha regalato un bellissimo pomeriggio di festa alle migliaia di spettatori che hanno affollato il percorso, dalla partenza all’Autodromo fino a piazza Matteotti. Un grande successo per questa 29esima edizione che ha visto la presenza in crescita con oltre 24.500 spettatori di tutte le età che non hanno mancato l’appuntamento con i Fantaveicoli – rigorosamente ecologici, non inquinanti, costruiti con materiali naturali e riciclati – tra costumi colorati, balli e musica. La sfilata è stata infatti aperta dalla Banda musicale Città di Imola, dopo il via dato dal sindaco Marco Panieri e dall’assessore alla Cultura Giacomo Gambi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la carica dei fantaveicoli oltre 24mila persone sfilano in pista per un carnevale da record
© Ilrestodelcarlino.it - La carica dei Fantaveicoli: oltre 24mila persone sfilano in pista per un Carnevale da record

Carnevale dei Fantaveicoli: unico e originale, torna all'autodromo di Imola

Il Carnevale dei Fantaveicoli, che si svolge all'autodromo di Imola dal 1998, rappresenta una tradizione consolidata e originale nel panorama carnevalesco italiano.

Sono oltre 24mila i tesserati Cisl a Piacenza: «È il nostro record»

La campagna di tesseramento 2025 della Cisl Parma-Piacenza si è conclusa con un risultato positivo, superando i 24.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La carica dei Fantaveicoli: oltre 24mila persone sfilano in pista per un Carnevale da record; Carnevale dei Fantaveicoli, sfilata dei carri, ecologia, inventiva e musica.

la carica dei fantaveicoliCarnevale di Imola, la ventinovesima edizione dei Fantaveicoli seguita da 24.500 spettatori FOTOGALLERY MMPRESSOltre 24.500 spettatori, è il dato ufficiale del Comune di Imola, hanno seguito oggi pomeriggio la sfilata del Carnevale dei Fantaveicoli, ... corriereromagna.it

la carica dei fantaveicoliÈ l’ora dei Fantaveicoli. In 15 per la grande sfidaMomento carico di emozione sarà il tributo a Vittorio Tassoni, storico costruttore presente in 19 edizioni del Carnevale. Familiari e collaboratori apriranno la sfilata con due sue creazioni, Fanta ... ilrestodelcarlino.it