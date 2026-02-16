La carica dei Fantaveicoli | oltre 24mila persone sfilano in pista per un Carnevale da record

Il Carnevale dei Fantaveicoli ha attirato oltre 24.000 persone, che hanno preso parte a una sfilata spettacolare a Imola. La manifestazione si è svolta ieri, partendo dall’Autodromo e arrivando fino a piazza Matteotti, coinvolgendo grandi e bambini con veicoli decorati e inventivi. La giornata ha portato un’atmosfera di allegria e colore, trasformando le strade in un vero e proprio spettacolo di creatività.

Imola, 16 febbraio 2026 – La grande sfilata del Carnevale dei Fantaveicoli ieri ha regalato un bellissimo pomeriggio di festa alle migliaia di spettatori che hanno affollato il percorso, dalla partenza all'Autodromo fino a piazza Matteotti. Un grande successo per questa 29esima edizione che ha visto la presenza in crescita con oltre 24.500 spettatori di tutte le età che non hanno mancato l'appuntamento con i Fantaveicoli – rigorosamente ecologici, non inquinanti, costruiti con materiali naturali e riciclati – tra costumi colorati, balli e musica. La sfilata è stata infatti aperta dalla Banda musicale Città di Imola, dopo il via dato dal sindaco Marco Panieri e dall'assessore alla Cultura Giacomo Gambi.