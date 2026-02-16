La capolista Prata di Pordenone detta legge Sconfitta in tre set niente da fare per Fano

Prata di Pordenone ha battuto Fano in tre set, confermando la sua posizione di testa in classifica. La squadra di casa ha dominato con un gioco deciso e senza troppi sforzi, lasciando poco spazio alle avversarie. Katalan ha segnato sei punti, mentre Ernastowicz ha contribuito con nove. Fano ha faticato a resistere, senza riuscire a mettere in difficoltà la capolista.

Prata di Pordenone 3 Essence Hotels Fano 0 PRATA: Katalan 6, Alberini 2, Sist, Benedicenti, Pillon, Scopelliti 1, Ernastowicz 9, Aiello, Meneghel, Terpin, Umek 12, Bruno, Gamba 17, Fusaro 4. All. Di Pietro. FANO: Coscione 1, Tonkonoh 7, Merlo 3, Roberti 3, Ricci 4, Mengozzi 1, Iannelli (L), Galdenzi 1, Fornal 6, Sorcinelli, Bisotto 1, Rizzi, Falcioni, Bartolucci. All. Moretti. Arbitri: Faia e Lentini. Parziali: 25-18, 25-18, 25-10. Note: Prata battute vincenti 7, battute errate14, muri 5; Fano battute vincenti 4, battute errate 12, muri 5. Tutto secondo copione. Nulla da fare per la Essence Hotels Fano che – nel 19esimo turno del campionato di serie A2 di pallavolo – cede nettamente a Prata di Pordenone contro la capolista Tinet al termine di una sfida che non ha avuto storia.