Rhode ha lanciato la Caffeine Reset e il Peptide Lip Boost, due prodotti che promettono labbra più piene e una pelle più definita. La novità arriva mentre il mese di febbraio invita a puntare su un look luminoso e curato, perfetto per i momenti speciali o i selfie di tutti i giorni. La coppia di cosmetici si inserisce in questa tendenza, offrendo un modo semplice per migliorare l’aspetto senza troppi passaggi.

Febbraio è ufficialmente il mese del glow strategico. San Valentino, foto in controluce, soft launch romantici (o semplicemente selfie perfetti): qualunque sia il tuo piano, Rhode ha appena droppato il duo che cambia la routine. Dal 9 febbraio arrivano Caffeine Reset e Peptide Lip Boost, due trattamenti pensati per scolpire, rimpolpare e preparare la base prima del make-up. La caffeine Reset è la maschera che sveglia il viso (davvero) e i Peptide Lip Boost sono i lanci perfetti di Rhode di febbraio. Se hai visto foto di Hailey & co con il viso ricoperto da una crema bianca super glossy, spoiler: era lei. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Caffeine Reset e il Peptide Lip Boost sono i nuovi must per labbra juicy e pelle sculpted di Rhode

Le maschere labbra rappresentano un trattamento intensivo ideale per donare nutrimento e rigenerazione alla delicata pelle delle labbra.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.