La biodiversità marina è un bene comune | il Trattato Onu Bbnj è ora in vigore

di Oliviero Casale (General manager di Uniprofessioni) e Paola Rinaldi (Università di Bologna) della Redazione sito ASviS – Allenza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 30 gennaio 2026 Il Trattato rappresenta una svolta nella governance globale dell’alto mare: la biodiversità diventa così un principio giuridico, aprendo a una tutela cooperativa delle aree oltre la giurisdizione nazionale. L’entrata in vigore, il 17 gennaio 2026, dell’Accordo sulla conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree al di là della giurisdizione nazionale (Bbnj) non coincide con l’adozione di un ulteriore strumento settoriale di diritto internazionale ambientale: segna piuttosto un passaggio strutturale nella costruzione della governance globale dell’oceano “oltre lo Stato”, perché per la prima volta, dopo l’Unclos (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare), la biodiversità marina viene assunta come principio ordinatore di un regime giuridico applicabile alle aree oltre giurisdizione nazionale (Abnj), ossia alto mare e “Area” dei fondali internazionali (definizione di base del Trattato).🔗 Leggi su Ildenaro.it

A Crans Montana, un tragico incidente ha causato la perdita di 40 vite.

Il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge per creare l’Area Marina Protetta di Capri.

