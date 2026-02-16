La beffa dei Minuetto della Ferrovia centrale umbra | appena ripartono arrivano i vandali

I treni Minuetto della Ferrovia centrale umbra sono stati nuovamente presi di mira dai vandali pochi giorni dopo aver ripreso servizio. La loro ripartenza ha attirato l’attenzione, ma subito sono state danneggiate le porte automatiche e vandalizzati i sedili. Questo episodio dimostra come, nonostante gli investimenti, alcuni continuino a mettere a rischio il lavoro di restauro e miglioramento.

Il consigliere regionale Melasecche denuncia sui social le scritte sui nuovi convogli e chiede l'intervento dell'assessore De Rebotti: "Si faccia rispettare. I responsabili paghino i danni" I treni Minuetto, da poco ammodernati e rimessi in linea sulla Ferrovia centrale umbra, sono stati vandalizzati. E il consigliere regionale Enrico Melasecche lancia post infuocati sui social: "Ritengo la cosa gravissima. De Rebotti si svegli e si faccia rispettare. Chiederó le dimissioni se non provvede immediatamente a far ripulire garantendo il minimo della decenza. Inaccettabile quello che sta accadendo".