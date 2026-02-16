La battaglia psicologica per il vertice della Liga | da quattro punti sotto a due sopra
Il Real Madrid ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Barcellona, che gli permette di recuperare due punti in classifica. La sfida, giocata domenica scorsa, ha visto i blancos conquistare tre punti importanti in trasferta, rafforzando la loro posizione in campionato. Ora, con un punto di distacco, il margine tra le due squadre si è ridotto significativamente, alimentando la tensione nella corsa al titolo.
La Lotta per la Leadership in La Liga. La stagione di La Liga sta offrendo spettacoli mozzafiato con Real Madrid e Barcelona che si contendono strenuamente il primato. Entrambe le squadre hanno dimostrato una consistenza impressionante, ponendo così una pressione crescente su ciascuna di esse. Ogni settimana, la vetta della classifica sembra cambiare, mantenendo viva l'attenzione degli appassionati di calcio. Il Real Madrid ha iniziato la stagione in grande stile, con una serie di vittorie che hanno galvanizzato i tifosi e messo in evidenza la loro forza.
Il Real Madrid ha perso terreno nella corsa al primo posto in Liga, dopo aver ceduto due punti chiave contro il Valencia.
La doppietta di Raphinha porta il club catalano a sette punti di vantaggio al vertice della Liga
Il Barcellona continua la sua marcia in vetta alla Liga, grazie alla doppietta di Raphinha che ha portato i catalani a una vittoria per 2-0 contro l'Osasuna.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
