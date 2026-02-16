LA Italia celebra Arbore | il 12 marzo a Hollywood il memorabile concerto del 1993 a New York

L. Italia ha deciso di celebrare Renzo Arbore dopo aver scoperto che il suo storico concerto del 1993 al Radio City Music Hall di New York verrà proiettato durante la 21ª edizione della manifestazione. Il film ripercorre quella serata memorabile, che ha lasciato un segno indelebile nel pubblico internazionale. La proiezione è fissata per il 12 marzo a Hollywood, portando così un pezzo di musica italiana nel cuore di Los Angeles.

Il film sul memorabile concerto di Renzo Arbore con la sua Orchestra Italiana del 1993 al Radio City Music Hall di New York sarà proposto nel ricco programma della 21ª edizione di L.A., Italia – Film, Fashion and Art Festival, portando a Hollywood l'entusiasmo di una serata che ha fatto storia, anche grazie allo straordinario lavoro manageriale di Adriano Aragozzini, determinante nella costruzione e nello sviluppo internazionale del progetto musicale. La proiezione è in calendario il 12 marzo al TCL Chinese Theatre di Hollywood: un concerto-evento che segnò l'inizio della fortunata serie dei tour statunitensi di Arbore e dell'Orchestra Italiana.