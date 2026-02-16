Kremlin says it strongly rejects European accusations it poisoned Navalny with dart frog toxin

Il Cremlino ha respinto con fermezza le accuse provenienti da cinque paesi europei, secondo cui il governo russo avrebbe avvelenato l’oppositore Navalny usando una tossina proveniente da una rana dart. La denuncia si basa su analisi che suggeriscono la presenza di questa sostanza nel sangue del politico e sui sospetti di un attacco mirato. La vicenda ha suscitato tensioni tra Mosca e le nazioni coinvolte, che chiedono spiegazioni ufficiali.

Five European allies on Saturday accused Moscow of murdering Navalny with the exotic poison while he was held in an Arctic penal colony two years ago. Kremlin spokesman Dmitry Peskov told reporters on Monday that Moscow took a very negative view of what he said were false accusations. "Naturally, we do not accept such accusations. We disagree with them. We consider them biased and unfounded. And, in fact, we strongly reject them," said Peskov. Cinque alleati europei sabato hanno accusato Mosca di aver ucciso Navalny con il veleno esotico mentre era detenuto in una colonia penale artica due anni fa.