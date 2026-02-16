Kindle per dormire meglio rispetto al libro di carta secondo la scienza

Una nuova ricerca dimostra che usare il Kindle prima di dormire aiuta a rilassarsi più di un libro di carta. La causa? Gli studi indicano che la luce blu dei dispositivi digitali, sebbene possa sembrare controintuitiva, può favorire un senso di calma e facilitare il sonno. Un esempio pratico: molte persone preferiscono leggere sul Kindle perché evita il peso di un volume e permette di scegliere facilmente diversi testi, migliorando così l’esperienza serale.

l’uso serale della lettura è una pratica consolidata per favorire il calmarsi prima del riposo. tra le opzioni disponibili, i dispositivi digitali di lettura, come kindle e kob o clara colour, sono stati interpretati per lungo tempo come una via di mezzo tra smartphone e libri cartacei. oggi si analizza in modo più mirato come questi strumenti influenzino realmente il processo di addormentamento, ponendo l’attenzione sui meccanismi cognitivi e sulle differenze pratiche rispetto alla lettura tradizionale. l’impatto degli e-reader sul sonno. La pratica della lettura prima di coricarsi resta nota per la sua capacità di favorire il rilassamento. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Kindle per dormire meglio rispetto al libro di carta secondo la scienza È meglio fare la doccia al mattino o prima di andare a dormire? Alcuni preferiscono fare la doccia al mattino, altri la sera. I migliori cuscini per dormire subito meglio, la guida di GQ per trovare quello giusto al primo colpo Inizia una nuova stagione e con essa anche la ricerca del cuscino giusto per dormire meglio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Scaldasonno è la parola chiave da tenere a mente se vuoi dormire al caldo risparmiando energia. - facebook.com facebook