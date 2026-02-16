Kiev | 500 edifici senza riscaldamenti

Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha annunciato che circa 500 edifici residenziali sono senza riscaldamento dopo un attacco russo il 12 febbraio, provocando interruzioni nelle forniture di calore in diverse zone della città. Un edificio scolastico nel quartiere Podil, ad esempio, resta completamente freddo, mentre i residenti si affrettano a trovare alternative per affrontare le basse temperature.

La Russia ha ripreso i raid contro Kiev e le infrastrutture energetiche ucraine, pochi giorni dopo aver annunciato una presunta tregua.

A winter genocide by Kremlin: Russia launched over 500 drones and missiles into Ukraine

