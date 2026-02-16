Kiev | 500 edifici senza elettricità

Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha riferito che circa 500 edifici residenziali della città sono senza elettricità dopo l’attacco delle truppe russe del 12 febbraio. La causa è un raid che ha danneggiato le infrastrutture energetiche, lasciando molte case al buio e senza riscaldamento. Un'unità di emergenza sta lavorando per riparare le linee danneggiate e ristabilire il servizio.

00.35 Kiev: 500 edifici senza riscaldamenti00.35 22.43 Serie A, 25ma giornata: Napoli-Roma 2-222.10 Trump:da Board of Peace 5 mld per Gaza21.45 Al via rottamazione di auto in fermo21.00 Usa ferma nave ombra in Oceano Indiano20.35 Valanga sopra Madesimo, un disperso20.00 Calcio, il Bologna vince in casa Torino19.10 Nordio:perché indignazione a mie frasi? "MARE FUORI 6", i primi 6 episodi dal 4 marzo su RaiPlay - Dall’11 marzo ore 21:20 su Raidue, vai all'articolo e alle clip 1 e 2 "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Kiev, quasi 98mila senza elettricità La Russia continua a colpire Kiev, a Zaporizhzhia in 50 mila senza elettricità La Russia ha colpito ancora Kiev e Zaporizhzhia. Moment of massive attack on Kyiv: Russia launched 500 drones, 40 missiles - explosions rock capital Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Droni ucraini attaccano Mosca dopo più di un mese, il sindaco: Abbattuti - Sindaco: A Kiev 500 edifici senza riscaldamento dopo il raid di giovedì; Guerra Ucraina Russia, ok Camera ad aiuti. 2.600 edifici senza riscaldamento a Kiev; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Kallas: La Russia non è una superpotenza, la sua economia è a pezzi. Zelensky attacca Putin: Spera di ripetere Monaco 1938. Lui zar? No, è schiavo della guerra; Kiev, 'a Odessa quasi 300.000 persone senza acqua a causa dei raid'. Attacchi russi in Ucraina: Odessa e Kiev senza riscaldamentoLe forze russe sono tornate a bombardare Odessa con droni nella notte. Lo ha riferito Rbc-Ucraina. Secondo un primo bilancio, vi sono danni a infrastrutture civili, a edifici residenziali e a centri ... italiaoggi.it Ucraina, tregua finita: 70 missili su Kiev e infrastrutture energetiche. Oltre 1.100 edifici senza riscaldamento con -20 gradiLa Russia torna a bombardare Kiev e le infrastrutture energetiche ucraine, lasciando oltre 1.100 edifici senza riscaldamento con temperature polari ... ilfattoquotidiano.it Cremlino: presto nuovi negoziati. A Odessa 300 mila senza luce né acqua, a Kiev 2600 edifici al gelo. In Russia colpite dalle forze ucraine una raffineria e una fabbrica di componenti per missili. Onu: Mosca smetta di attaccare le infrastrutture energetiche. Tutti facebook 'Stop alle armi a Kiev': l'asse tra vannacciani, M5s e Avs. Verso la questione di fiducia alla Camera #ANSA x.com