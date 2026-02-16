Kia Stonic 1.0 T-Gdi Style da 115 Cv | pregi e difetti

La Kia Stonic 1.0 T-Gdi Style da 115 CV ha attirato l’attenzione per il suo design moderno e la sua guida vivace. La causa di questo interesse è l’insieme di caratteristiche che rendono l’auto adatta sia alla città che alle gite fuori porta. Tra i dettagli più apprezzati ci sono gli interni spaziosi e la risposta agile del motore, che si fa sentire già ai bassi regimi.

La Kia Stonic si è rifatta il look per il 2026, con un cambio estetico e tecnologico importante. Con l'ultimo restyling, la casa coreana ha deciso di allineare il suo B-Suv, segmento chiave in Italia dove sono state vendute più di 60mila Kia Stonic dal debutto nel 2017, agli altri modelli della gamma, con il design ispirato alla filosofia Opposited United e con interni più curati, rifiniti e moderni. Sotto il cofano di questo piccolo Suv, c'è sempre un motore turbo benzina a tre cilindri da 1.0 litri, disponibile sia nella versione termica che in quella mild hybrid, oggetto di una prova della redazione di Gazzetta Motori.