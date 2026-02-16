Kate Middleton un anno dopo | la verità del tumore raccontata ai figli
Il 22 marzo 2024, Kate Middleton ha affrontato una dura prova: un tumore che ha messo a rischio la sua vita, e ora, a distanza di un anno, rivela ai figli cosa ha passato. La duchessa di Cambridge si è seduta con loro per spiegare i momenti difficili, portando con sé un ricordo vivido di quella battaglia personale.
Trascorso ormai un anno dalla guarigione, Kate Middleton ha fatto ritorno con la mente a quell’ormai distante 22 marzo 2024. Si tratta del giorno in cui il mondo ha trattenuto il respiro, attendendo il suo annuncio pubblico. Non soltanto una Principessa con i propri doveri reali, dinanzi a quella telecamera c’erano soprattutto una donna e una madre. Una persona chiamata ad affrontare la sfida più grande: proteggere i propri figli da una tempesta emotiva e mediatica. Oggi, decisamente più serena grazie alla remissione (annunciata a inizio 2025), ha svelato come lei e William abbiano gestito il dolore e la comunicazione nel rapporto con George, Charlotte e Louis. 🔗 Leggi su Dilei.it
