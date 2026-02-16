Kalulu e l’arbitraggio sotto accusa | l’errore discusso da Simonelli tra tecnica pressione e richieste di riforma
Carlo Simonelli, presidente dell’Italpress, ha criticato l’arbitraggio dopo l’espulsione di Kalulu, che lui ritiene essere un errore evidente. L’episodio si è verificato durante una partita recente e ha acceso il dibattito sulla formazione degli arbitri e sulle regole del calcio. Simonelli ha sottolineato come la pressione e le richieste di riforma possano influenzare le decisioni sul campo. La discussione si concentra ora sulla possibilità di modificare i protocolli per evitare simili errori in futuro.
Kalulu, l'Errore e il Futuro dell'Arbitraggio: Simonelli Scuote il Calcio Italiano. Il presidente dell'Italpress, Carlo Simonelli, ha sollevato un caso che rischia di aprire una nuova crisi nel calcio italiano: l'espulsione di Kalulu durante una recente partita è stata definita un errore evidente, innescando un dibattito sulla necessità di rivedere protocolli e formazione degli arbitri. L'intervento di Simonelli, avvenuto il 16 febbraio 2026, arriva in un momento di crescente attenzione sulla qualità dell'arbitraggio e sulla fiducia dei tifosi. Un Episodio che Accende il Dibattito. L'espulsione di Kalulu ha immediatamente diviso tifosi e addetti ai lavori.
Bastoni-Kalulu, Simonelli (Serie A): “Protocollo Var non adeguato, 23 marzo incontro tra arbitri e club”
Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, è stato espulso durante la partita contro l'Inter perché Bastoni ha simulato un contatto, portando a polemiche sull'uso del VAR.
Simonelli (presidente Serie A) dopo l’Assemblea di Lega: «Faremo un incontro tra le società e gli arbitri. Kalulu Bastoni? Protocollo assurdo»
Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, ha annunciato che le società e gli arbitri si incontreranno presto per discutere delle recenti polemiche sui protocolli.
