Kalulu-Bastoni Ranocchia | Una gogna mediatica che un bravo ragazzo come Ale non merita

Andrea Ranocchia ha commentato la vicenda di Bastoni, coinvolto in una polemica sulla simulazione durante Inter-Juventus, perché ritiene che il suo ex compagno di squadra stia subendo una vera e propria gogna mediatica, anche se ha sempre dimostrato di essere un ragazzo corretto. Ranocchia spiega che Bastoni non merita di essere trattato così, soprattutto considerando la sua giovane età e le prestazioni positive in campo. In passato, il difensore nerazzurro ha dimostrato di saper gestire la pressione, ma questa volta si trova al centro di accuse ingiuste che serpeggiano sui social e sui giornali.

Il nome di Alessandro Bastoni è al centro delle polemiche negli ultimi giorni. L'azzurro ha provocato l'espulsione di Kalulu nel primo tempo di Inter-Juve con una simulazione incresciosa. Sulla vicenda si sono espressi diversi esponenti del calcio e non solo, da Chiellini e Comolli a La Russa e Saviano. Nella giornata di oggi (16 febbraio) è arrivato il commento di Andrea Ranocchia, che ha difeso il centrale nerazzurro in un'intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, le parole dell'ex compagno di squadra di Bastoni ai tempi dell'Inter "Tanto, troppo clamore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

