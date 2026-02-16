L’Inter ha criticato la reazione della Juventus dopo il match, sostenendo che sia stata eccessiva, soprattutto per alcune parole usate dai bianconeri in conferenza stampa. La società nerazzurra ritiene che i toni adottati siano stati fuori misura e hanno deciso di chiedere chiarimenti ufficiali. I dirigenti interisti hanno anche sottolineato che alcuni commenti sembrano voler deviare l’attenzione dal risultato in campo.

Kalulu Bastoni: l’Inter ha trovato esagerata la reazione della Juventus. Ecco cosa non è piaciuto in particolare ai nerazzurri. Il dibattito su Inter-Juve non accenna a spegnersi, alimentato dal controverso contatto tra Bastoni e Kalulu che ha lasciato i bianconeri in dieci uomini. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ambiente nerazzurro avrebbe etichettato come “ sproporzionata” la reazione juventina, con particolare riferimento alle proteste dei dirigenti e di Luciano Spalletti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata In questo intricato “gioco delle parti”, emerge però un risvolto umano significativo legato al rapporto tra i protagonisti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu Bastoni: l’Inter ha trovato esagerata la reazione della Juventus. Ecco cosa non è piaciuto ai nerazzurri

Durante la partita tra Inter e Juventus, Kalulu è stato espulso per un intervento che molti commentatori considerano simulato, mentre Bastoni ha evitato il rosso fingendo una trattenuta.

