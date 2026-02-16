Kalulu Bastoni | l’Inter ha trovato esagerata la reazione della Juventus Ecco cosa non è piaciuto ai nerazzurri
L’Inter ha criticato la reazione della Juventus dopo il match, sostenendo che sia stata eccessiva, soprattutto per alcune parole usate dai bianconeri in conferenza stampa. La società nerazzurra ritiene che i toni adottati siano stati fuori misura e hanno deciso di chiedere chiarimenti ufficiali. I dirigenti interisti hanno anche sottolineato che alcuni commenti sembrano voler deviare l’attenzione dal risultato in campo.
Kalulu Bastoni: l’Inter ha trovato esagerata la reazione della Juventus. Ecco cosa non è piaciuto in particolare ai nerazzurri. Il dibattito su Inter-Juve non accenna a spegnersi, alimentato dal controverso contatto tra Bastoni e Kalulu che ha lasciato i bianconeri in dieci uomini. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ambiente nerazzurro avrebbe etichettato come “ sproporzionata” la reazione juventina, con particolare riferimento alle proteste dei dirigenti e di Luciano Spalletti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata In questo intricato “gioco delle parti”, emerge però un risvolto umano significativo legato al rapporto tra i protagonisti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Moviola Inter-Juve: Kalulu rosso? Bastoni ha simulato. Ecco la verità sul rigore McKennie-Carlos Augusto
Durante la partita tra Inter e Juventus, Kalulu è stato espulso per un intervento che molti commentatori considerano simulato, mentre Bastoni ha evitato il rosso fingendo una trattenuta.
