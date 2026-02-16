KISS | Una sigaretta di troppo

K.I.S.S. ha scoperto che un pilota esperto, noto per aver battuto record e aver salvato un generale, ha un problema con il fumo. La causa è una sigaretta di troppo che ha messo in pericolo la sua carriera e il suo ruolo di esempio per gli altri. Un dettaglio concreto: l’incidentato ha ammesso di aver fumato durante le pause tra un volo e l’altro, nonostante le regole rigorose.

Un asso, un grande collaudatore, un pilota primatista e un eroe che salva un generale. E anche un incallito fumatore. Ci sono dei film nei quali gli Usa, la Russia o Israele perdono una bomba nucleare e si scatenano avventurose missioni di ricerca. Ricordate "007 Thunderball" o "Il pacificatore" con George Clooney? E, ancora, i libri dello scrittore Tom Clancy? Ecco, sappiate che qualcosa di simile è veramente accaduto! Da dove nasce l'idea di un aeroplano misterioso? Torniamo indietro di sessantadue anni per rivivere un momento storico avvenuto in piena guerra fredda. Chi ha inventato le luci sugli aerei? Proprio quelle colorate che vediamo lampeggiare quando ne scorgiamo uno nel cielo.