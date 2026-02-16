Juventus | Spalletti carica i bianconeri

La Juventus di Luciano Spalletti volta pagina dopo la sconfitta nel Derby d’Italia contro l’Inter e si proietta sul doppio confronto playoff di Champions League contro il Galatasaray. Domani sera, 17 febbraio alle 18:45 al RAMS Park, andrà in scena l’andata del playoff per un posto negli ottavi di finale: L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Luciano Spalletti ha definito la partita contro il Cagliari come una vera e propria finale, sottolineando l'importanza di questa sfida per la Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie A | Juventus-Lazio | Il commento di Spalletti; Chivu carica l’Inter: Con la Juve una grande sfida, Spalletti era già bravo quando mi allenava; McKennie e Spalletti, ma anche Vlahovic: la Juventus ha tre casi da risolvere; Spalletti non parla? La battuta di Chivu in conferenza. VIDEO.

Dove vedere Spalletti in conferenza stampa prima di Galatasaray-Juve: orario e streamingDopo il caos in Inter-Juve, l'allenatore dei bianconeri tornerà a parlare per la prima volta alla vigilia dell'impegno in Champions League: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Spalletti a Ferri prima della rissa nel tunnel tra Inter e Juve: Ti aspettano. Cosa è successoLo scambio di battute tra il tecnico e il club manager è nel corredo accessorio delle reazioni di campo alla simulazione di Bastoni ... fanpage.it

#Juventus, il discorso alla squadra di #Spalletti riportato da Tuttosport x.com

Piove sul bagnato per Spalletti: Holm va KO per una lesione al soleo e salta Champions e campionato. #Holm #Juve #Infortunio #Spalletti #SerieA #juventusnews24 - facebook.com facebook