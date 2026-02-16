Dopo la partita tra Inter e Juventus, John Elkann ha deciso di intervenire, accusando gli errori arbitrali che hanno penalizzato la squadra. Per cercare di fare chiarezza, il presidente della Fiat ha chiamato subito Gabriele Gravina, chiedendo spiegazioni sui falli di valutazione. Elkann vuole proteggere gli interessi del club e affrontare direttamente le criticità emerse durante il match.

John Elkann è intervenuto nelle ore successive a Inter Juventus, contattando direttamente Gabriele Gravina per i torti arbitrali subiti. L’intervento di Elkann John Elkann, presidente di Exor, la holding che controlla la Juventus, ha voluto manifestare le proprie preoccupazioni al presidente Gabriele Gravina, dopo la partita con l’Inter e le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, rosso a Kalulu: Elkann interviene

John Elkann ha chiamato Gravina dopo la partita Inter-Juventus perché non era soddisfatto delle decisioni arbitrali, in particolare per il rosso dato a Kalulu, che secondo lui è stato influenzato dalla simulazione di Bastoni.

John Elkann, presidente di Exor, ha chiamato Gravina dopo che Kalulu è stato espulso con un cartellino rosso, un episodio che ha suscitato molte polemiche tra i tifosi della Juve.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.