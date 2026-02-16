Juventus rosso a Kalulu | Elkann interviene
Dopo la partita tra Inter e Juventus, John Elkann ha deciso di intervenire, accusando gli errori arbitrali che hanno penalizzato la squadra. Per cercare di fare chiarezza, il presidente della Fiat ha chiamato subito Gabriele Gravina, chiedendo spiegazioni sui falli di valutazione. Elkann vuole proteggere gli interessi del club e affrontare direttamente le criticità emerse durante il match.
Elkann telefona a Gravina dopo Inter-Juve: non è solo per il rosso a Kalulu, vuole garanzie
John Elkann ha chiamato Gravina dopo la partita Inter-Juventus perché non era soddisfatto delle decisioni arbitrali, in particolare per il rosso dato a Kalulu, che secondo lui è stato influenzato dalla simulazione di Bastoni.
Rabbia Juve, John Elkann telefona a Gravina dopo il rosso a Kalulu: troppi errori, ora le soluzioni
