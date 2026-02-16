Juventus Pisacane contro Chivu Poco credibile

Fabio Pisacane ha criticato duramente Chivu prima della partita tra Cagliari e Lecce, accusandolo di essere poco credibile. La sua presa di posizione arriva dopo le polemiche sul fallo che ha portato all'espulsione di Kalulu, un episodio che continua a dividere gli appassionati di calcio.