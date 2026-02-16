Juventus Pisacane contro Chivu Poco credibile

Da ilprimatonazionale.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Pisacane ha criticato duramente Chivu prima della partita tra Cagliari e Lecce, accusandolo di essere poco credibile. La sua presa di posizione arriva dopo le polemiche sul fallo che ha portato all'espulsione di Kalulu, un episodio che continua a dividere gli appassionati di calcio.

Il caso del rosso a Kalulu continua a fare discutere in Serie A. Nel pre partita di Cagliari Lecce, Fabio Pisacane ha commentato le parole di Chivu. Pisacane sbugiarda Chivu Il caso legato al rosso a Pierre Kalulu in Inter-Juventus continua a tener banco nel mondo del calcio. Oggi si L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus pisacane contro chivu poco credibile
© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Pisacane contro Chivu “Poco credibile”

Di Canio punta il dito contro Conte: “Fa la pantomima sugli infortuni, poco credibile quando si lamenta”

#Di-Canio-Cont? || Di Canio critica duramente Conte, accusandolo di fare scena sugli infortuni del Napoli.

Convocati Cagliari, due assenti per il match contro la Juventus all’Allianz Stadium: Pisacane deve rinunciare a due pedine fondamentali

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pisacane sull’espulsione di Kalulu: Il calcio perde credibilità. E punge Chivu; Inter, Chivu: Due anni senza vincere un big match; Pisacane on Kalulu's expulsion: Football is losing credibility. And he stings Chivu.; Juventus, Pisacane contro Chivu Poco credibile.

Cagliari, anche Pisacane contro Chivu: Ho sentito da poco le parole di un allenatore...Il caso legato al rosso a Pierre Kalulu in Inter-Juventus continua a tener banco nel mondo del calcio. Oggi si è espresso anche l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane: ... tuttojuve.com

juventus pisacane contro chivuBufera su Bastoni, Chivu: Nei panni di Kalulu non avrei messo le mani addosso all’avversario da ammonitoMi prendo vittoria e carattere, i ragazzi l’hanno sofferta mentalmente. Mentre intorno imperversa la bufera, Cristian Chivu sorride per la sua Inter. La vittoria per 3 a 2 contro la Juventus è anche ... ilfattoquotidiano.it