Juventus piove sul bagnato | infortunio per Holm
Emil Holm si è infortunato durante la partita contro l’Inter a San Siro, aggravando così una stagione già complicata per la Juventus. L’azzurro ha lasciato il campo dolorante dopo uno scontro nel secondo tempo, con il tecnico che ora dovrà cercare soluzioni per coprire la sua assenza.
Piove sul bagnato per la Juventus: Emil Holm si è infortunato nell’ultimo match contro l’Inter a San Siro nel Derby D’Italia. Il rinforzo invernale non sarà disponibile nel match di Champions contro il Galatasaray. L’infortunio di Holm La Juventus aveva inserito Boga e Holm nella lista Champions per la fase L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Napoli Sassuolo, piove sul bagnato per Conte: doppio cambio obbligato per infortunio!
La partita tra Napoli e Sassuolo ha riservato alcune difficoltà per il tecnico Luciano Spalletti, costretto a effettuare due sostituzioni forzate a causa di infortuni.
Infortunio Zielinski, piove sul bagnato in casa Inter! L’allarme di Chivu dopo l’Atletico MadridLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: FLASH| Piove sul bagnato dopo Inter-Juve: Spalletti perde un bianconero per infortunio, le condizioni; Juventus Lazio 2 A 2 Rammarico Biancoceleste Allo Stadium; Conte insulta l'arbitro e la Procura indaga. Bologna-Lazio l'ultimo quarto di Coppa Italia, Manchester City su Wesley; Napoli-Roma: le formazioni ufficiali. Politano, Soulé, Dybala: le scelte di Conte e Gasperini.
Juventus, piove sul bagnato: Holm va ko, sarà fuori un mese circa. Emergenza a destraDi male in peggio alla Juventus. Il deposito di amarezza, rabbia e frustrazione per l'abbaglio di La Penna nel Derby d'Italia contro l'Inter. tuttomercatoweb.com
Juve, David salta il Galatasaray: non parte per Istanbul. Thuram recuperatoIl canadese resta a Torino per un fastidio al flessore. Al suo posto Openda o McKennie da finto centravanti? msn.com
Piove sul bagnato per Spalletti: Holm va KO per una lesione al soleo e salta Champions e campionato. #Holm #Juve #Infortunio #Spalletti #SerieA #juventusnews24 - facebook.com facebook
#Holm fuori 1 mese Piove sul bagnato #Juventus x.com