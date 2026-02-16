Juventus niente allenamento alla vigilia del Galatasaray | il retroscena e il motivo della decisione

La Juventus ha deciso di non far svolgere l'allenamento alla vigilia della partita contro il Galatasaray, a causa di una comunicazione urgente arrivata dalla società. La decisione è stata presa per permettere ai giocatori di recuperare energie dopo le fatiche delle ultime sedute di allenamento, in vista della sfida di domani. I calciatori sono rimasti in hotel, mentre lo staff tecnico ha monitorato la preparazione tramite sessioni individuali.

presa da parte del club bianconero. La marcia della Juventus verso Istanbul assume contorni inediti e quasi rivoluzionari. In vista dell’andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, Luciano Spalletti ha sorpreso tutti decidendo di non far scendere la squadra in campo per la classica rifinitura della vigilia. Una scelta controcorrente, motivata da un calendario che non concede tregua. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata A meno di settantadue ore dalla battaglia di San Siro contro l’Inter, il tecnico toscano ha preferito preservare le energie fisiche e nervose dei suoi uomini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, niente allenamento alla vigilia del Galatasaray: il retroscena e il motivo della decisione Galatasaray Juve: il programma della vigilia di Champions League. Niente allenamento per i bianconeri: tutti i dettagli Il Galatasaray e la Juventus sono arrivati a Istanbul per la partita di Champions League, ma i bianconeri hanno deciso di non allenarsi prima della gara. Allenamento Juventus: tutti i retroscena dalla Continassa, cosa è successo alla vigilia del Bodo Glimt – VIDEO Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: McKennie a parte, Conceicao no: verso Inter-Juve, cosa filtra dall'allenamento; L'allenamento dei nerazzurri verso Inter-Juventus; Inter-Juve, niente romanticismo a San Valentino. Per Chivu e Spalletti conta solo vincere; Juve senza Thuram, Spalletti deve rifare il centrocampo. Galatasaray Juve: il programma della vigilia di Champions League. Niente allenamento per i bianconeri: tutti i dettagliGalatasaray Juve, il piano della vigilia a Istanbul con la conferenza di Spalletti e la scelta a sorpresa dei bianconeri di non allenarsi. I dettagli Smaltita la rabbia e le polemiche per i fatti di S ... juventusnews24.com Luciano Spalletti ricarica la Juventus dopo il ko con l’Inter: «Siamo forti, avanti senza piangersi addosso», Thuram speraLuciano Spalletti ricarica la Juventus dopo il ko con l’Inter: «Siamo forti, avanti senza piangersi addosso» Dalla delusione di San Siro alla notte di Istanbul: la ... tuttojuve.com Esplode la contestazione in casa #juventus. Niente conferenza stampa ma parlano #chiellini e #comolli . #Chiellini : " Quello che è successo è inaccettabile. Le cose devono cambiare #comolli :" Ci scusiamo con i nostri tifosi perché questa sera non abbiamo - facebook.com facebook Niente #EnNesyri per la #Juventus ma #Ravanelli non fa drammi. Anzi. A Tuttosport ha commentato così il mancato arrivo dell’attaccante marocchino in bianconero #Calcionews24 x.com