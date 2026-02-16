Juventus niente allenamento alla vigilia del Galatasaray | il retroscena e il motivo della decisione

La Juventus ha deciso di non far svolgere l'allenamento alla vigilia della partita contro il Galatasaray, a causa di una comunicazione urgente arrivata dalla società. La decisione è stata presa per permettere ai giocatori di recuperare energie dopo le fatiche delle ultime sedute di allenamento, in vista della sfida di domani. I calciatori sono rimasti in hotel, mentre lo staff tecnico ha monitorato la preparazione tramite sessioni individuali.

presa da parte del club bianconero. La marcia della Juventus verso Istanbul assume contorni inediti e quasi rivoluzionari. In vista dell’andata dei playoff di  Champions League  contro il  Galatasaray, Luciano Spalletti ha sorpreso tutti decidendo di non far scendere la squadra in campo per la classica rifinitura della vigilia. Una scelta controcorrente, motivata da un calendario che non concede tregua. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata A meno di settantadue ore dalla battaglia di San Siro contro l’Inter, il tecnico toscano ha preferito preservare le energie fisiche e nervose dei suoi uomini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Galatasaray Juve: il programma della vigilia di Champions League. Niente allenamento per i bianconeri: tutti i dettagli

