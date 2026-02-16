juventus massimo mauro chivu mi ha deluso tantissimo

Massimo Mauro senza freni Massimo Mauro a Pressing ha distrutto Christian Chivu nell’ultima puntata di Pressing dagli studi di Mediaset. “È Chivu la persona che mi ha deluso tantissimo. L’arbitro può sbagliare, il giocatore può simulare, però l’allenatore io lo stavo seguendo. I suoi sermoni degli ultimi due mesi mi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Mauro critica Chivu dopo le sue recenti dichiarazioni.

Massimo Mauro ha espresso forte disapprovazione dopo le dichiarazioni di Chivu, causate dalle sue parole sul match tra Inter e Juventus e sull’episodio di Bastoni.

Caos Inter-Juventus, Massimo Mauro: Chivu mi ha deluso più di tutti, aveva un'occasione storicaQual è l'ordine delle colpe: la designazione di La Penna, l'errore di La Penna o la simulazione di Bastoni? A rispondere alla domanda. tuttomercatoweb.com

Massimo Mauro attacca Chivu: Mi sono cadute le braccia a sentire quelle cose, mi ha delusoMassimo Mauro si scaglia contro Chivu per le sue parole dopo Inter-Juve e sull'episodio di Bastoni: Mi sono cadute le braccia a sentire quelle cose ... fanpage.it

Massimo Moratti fa la morale alla Juventus Anche l'ex presidente dell'Inter si esprime sul caso Bastoni-Kalulu Le dichiarazioni complete nel primo commento - facebook.com facebook

