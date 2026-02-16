Juventus | La Penna sotto choc

La Juventus si trova sotto shock dopo la sconfitta nel derby d’Italia contro l’Inter, conclusosi 3-2. La causa principale è stata l’errore dell’arbitro, che ha mostrato il secondo cartellino giallo a Pierre Kalulu per un fallo inesistente su Bastoni al 42’. La decisione ha influito sull’andamento della partita e ha acceso le polemiche tra i tifosi. A peggiorare la situazione, il gol di Zielinski al 90’ ha cancellato la rimonta bianconera. La tensione tra i giocatori e lo staff è palpabile dopo l’incontro.

Il derby d'Italia Inter-Juventus 3-2, già marchiato dall'errore arbitrale sul rosso a Pierre Kalulu (secondo giallo al 42? per un contatto inesistente con Alessandro Bastoni) e dalla rimonta bianconera vanificata dal gol di Zielinski al 90?, ha assunto contorni drammatici fuori dal campo. L'arbitro Federico La Penna, al centro delle polemiche, ha ricevuto minacce di morte e insulti pesanti, tra cui "Ti sparo" e "Sappiamo dove abiti". La polizia gli ha consigliato di rimanere in casa. L'arbitro ha denunciato le minacce, che sono arrivate via social con riferimento all'indirizzo di casa e alla famiglia.