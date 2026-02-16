Juventus | La Penna nel fuoco delle polemiche

Le fiamme dell’Inter-Juventus 3-2, decisa dal gol di Zielinski al 90? dopo la rimonta in dieci dei bianconeri, non si spengono. Il caos arbitrale continua a dominare: Federico La Penna rischia un lungo stop per l’errore clamoroso sul rosso a Pierre Kalulu (secondo giallo al 42? per un contatto inesistente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

L'arbitro La Penna, coinvolto in diverse polemiche, si trova al centro di una nuova bufera dopo la partita tra Inter e Juventus.

Sabato sera a San Siro si gioca il Derby d’Italia tra Inter e Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Spalletti contro Marotta, Comolli contro La Penna: urla e liti, furia Juve nel tunnel a fine 1° tempo; Inter-Juventus: l'arbitro La Penna verrà fermato. Rocchi: Basta simulatori. Ma Bastoni se la caverà. Ecco perché; Spalletti e Chiellini furibondi con La Penna nel tunnel: Non esiste. Sfiorato lo scontro fisico; Polemiche dopo Inter Juve, Spalletti si scaglia contro l'arbitro nel tunnel.

Il caos nel tunnel di Inter-Juve con l'arbitro La Penna: cosa rischiano Comolli, Chiellini e SpallettiIl caos tra i dirigenti della Juve e La Penna con il tecnico dei bianconeri che prova a fare da paciere: le sceneggiate finire non solo sul referto dell'arbitro ma anche in quello della Procura federa ... corrieredellosport.it

Inter-Juventus e il caso La Penna, Marotta: «Gesto Bastoni non leale, ma su di lui gogna mediatica»La nostra posizione è semplicissima, sono qua perché abbiamo notato che c'è stata una presa di posizione mediatica veramente esagerata rispetto a quello che ... leggo.it

Inter-Juventus vista da La Penna: la REF CAM del derby d'Italia, c'è anche l'espulsione di Kalulu - facebook.com facebook

Inter Milan 3-2 Juventus – Italian Press Slam Referee La Penna For ‘Sensational Blunder’ In Bianconeri Red Card x.com