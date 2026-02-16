Juventus Inter | non solo Kalulu; il rigore non dato ai bianconeri

Durante la partita tra Juventus e Inter, l’arbitro La Penna ha causato polemiche con decisioni discutibili. La conseguenza più evidente è stata l’espulsione di Kalulu, ma ci sono state anche altre situazioni contro i bianconeri. Nel finale del primo tempo, infatti, l’arbitro non ha fischiato un rigore a favore della Juventus, mentre poco prima aveva assegnato un penalty che molti considerano inesistente. Inoltre, l’intervento su Openda, che ha creato il gol del 3-2 dell’Inter con Zielinski, ha alimentato ulteriori dubbi sulla correttezza delle decisioni arbitrali.

Non solo il rosso a Kalulu, in Inter-Juventus c’è stato anche un rigore non fischiato e un fallo su Openda nel gol del 3-2 di Zielinski L’ennesimo torto contro la Juventus Verso il finire del primo tempo, l’arbitro La Penna ha combinato un autentico disastro con l’espulsione del francese Pierre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Inter: non solo Kalulu; il rigore non dato ai bianconeri Moviola Pisa Juve, per il CorSport Maresca è insufficiente: sospetto rigore non dato ai bianconeri Moviola Inter-Juventus, Calvarese: “Rosso inesistente per Kalulu. E sul rigore …” Giampaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato la partita Inter-Juventus e ha criticato la decisione di assegnare un rosso a Kalulu, che definisce inesistente. Juventus STELLARE, Napoli KO: Juventus-Napoli 3-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Inter Juve e non solo, gli altri 'derby' nel mondo; Inter-Juventus, moviola: gara falsata non solo dal rosso a Kalulu, mancano due rigori e Bastoni è stato graziato; Inter-Juve, il 3-2 dello scandalo: il post partita e tutte le dichiarazioni; Non solo Inter e Juve nei club con più marcatori diversi in stagione: quante sorprese nella classifica di Serie A. Elkann telefona a Gravina dopo Inter-Juve: non è solo per il rosso a Kalulu, vuole garanzieJohn Elkann ha telefonato al presidente della FIGC Gravina dopo Inter-Juventus per far sentire la sua voce dopo gli errori arbitrali e l'ammonizione di ... fanpage.it Juventus, furia Spalletti contro La Penna dopo il rosso a KaluluErrore arbitrale Juventus-Inter accende polemiche e richieste di riforma nel calcio italiano. La reazione di Spalletti con La Penna. newsmondo.it La risposta di Giuseppe Marotta sul caso Bastoni: il presidente nerazzurro ricorda Juventus-Inter del 2021 e il rigore conquistato da Cuadrado @este_news_sport - facebook.com facebook . @Inter | Giuseppe Marotta: “Se parliamo di simulazioni, voglio ricordare quello di Cuadrado in Juventus-Inter del 2021 che valse la qualificazione dei bianconeri alla @ChampionsLeague”. Le parole del presidente nerazzurro tinyurl.com/2tawjra4 x.com