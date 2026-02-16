Juventus Ezio Greggio sul Derby D’Italia Partita falsata

Ezio Greggio, noto attore e tifoso della Juventus, ha commentato il risultato del Derby d’Italia, che ha visto l’Inter vincere 3-2, accusando la partita di essere stata falsata. Greggio ha espresso il suo parere con un tono ironico, sottolineando alcune decisioni arbitrali contestate durante il match. La sua critica si è concentrata su alcune azioni che, secondo lui, hanno influenzato l’esito finale della partita.

Dopo il rocambolesco 3-2 dell’Inter sulla Juventus nel Derby d’Italia, l’attore e tifoso bianconero Ezio Greggio ha commentato con il suo stile ironico. Greggio, noto per il suo umorismo tagliente e la passione juventina, ha puntato il dito contro l’espulsione di Kalulu (doppia ammonizione ritenuta ingiusta), l’esultanza di Bastoni dopo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ezio Greggio sul Derby D’Italia “Partita falsata” Juventus, Ezio Greggio “Non sappiamo fare gol!” Dopo il pareggio contro la Lazio, Ezio Greggio non ha nascosto la sua frustrazione. Juventus, Ezio Greggio sulla sconfitta contro Napoli Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Grandissima Juventus: il super-tifoso Ezio Greggio all'attacco, Gara falsata da un noto stunt-man nerazzurro; Juventus, il mea culpa di Locatelli convince a metà. Greggio durissimo e Tardelli rimpiange Andrea Agnelli; Espulsione da indagine FBI, Bastoni stuntman: Ezio Greggio furioso dopo Inter-Juventus; Lazio, Ezio Greggio massacra la Juve: Ma come si fa... Juventus, il mea culpa di Locatelli convince a metà. Greggio durissimo e Tardelli rimpiange Andrea AgnelliLocatelli si scusa con i tifosi dopo l'errore che ha portato al gol della Lazio. Ma è bufera sulla Juventus: lo sfogo di Ezio Greggio e le bordate di Tardelli. sport.virgilio.it Greggio: Inter-Juventus falsata. Espulsione Kaluli è da indagine FBIL'Inter non si ferma. La compagine di Chivu batte anche la Juventus. La vittoria arriva al 90esimo con un diagonale potente di Zielinski. Gli ospiti però possono recriminare per avere giocato oltre me ... msn.com #EzioGreggio senza filtri Cosa ha detto dopo #InterJuve - facebook.com facebook #EzioGreggio senza filtri Cosa ha detto dopo #InterJuve x.com