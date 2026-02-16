La Juventus perde David e Spalletti in attacco a causa di infortuni, complicando la scelta per la partita di Champions. La squadra di Luciano Spalletti, che già deve fare a meno di Vlahovic, non potrà contare nemmeno sull’ex Lille, costretto a saltare il match in Turchia. La formazione bianconera si prepara a dover trovare soluzioni alternative per affrontare il Galatasaray.

L’allenatore bianconero, oltre al lungodegente Vlahovic, non avrà a disposizione l’ex Lille per la sfida in casa del Galatasaray Ancora una defezione per Luciano Spalletti in vista del primo round dei playoff di Champions League nella tana del Galatasaray. Spalletti senza David in Champions (Ansa) – Calciomercato.it Dopo Holm, l’allenatore della Juventus dovrà rinunciare anche a Jonathan David per la sfida contro la formazione turca. L’ex Lille era atteso titolare anche domani sera a Istanbul, ma non sarà della partita per un problema muscolare alla coscia. David ha accusato un fastidio all’inguine e non è stato convocato per la sfida contro Osimhen e compagni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, David fuori e Spalletti in emergenza: la scelta in attacco per la Champions

Al termine di Juventus-Lecce, Luciano Spalletti ha commentato con rammarico la decisione di non affidare il rigore a David, definendola corretta.

L’allenatore della Juventus, Spalletti, ha mantenuto un atteggiamento prudente riguardo alle condizioni di Chiesa, premiando invece David.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.