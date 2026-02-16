Juventus | colpo basso per Spalletti
La Juventus ha subito un infortunio che mette in crisi le sue possibilità di attacco prima della partita di Champions League contro il Galatasaray. La squadra si prepara alla sfida di domani al RAMS Park, ma dovrà fare i conti con l’assenza di uno dei suoi attaccanti principali, che si è infortunato durante l’allenamento di ieri.
La Juventus incassa un altro stop in attacco alla vigilia del playoff d’andata di Champions League contro il Galatasaray, in programma domani 17 febbraio alle 18:45 al RAMS Park. Jonathan David, centravanti canadese ex Lille e prima scelta di Luciano Spalletti dopo l’infortunio di Dusan Vlahovic, non ha preso l’aereo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Adani duro sulla Juventus: «Livello basso, Spalletti già risucchiato in quella frustrazione del mondo Juve. Ha già capito questa cosa»
Calciomercato: Juventus all’attacco, Spalletti vuole un grande colpo italiano
La Juventus si muove attivamente sul calciomercato, con l’obiettivo di rafforzarsi ulteriormente.
Juventus in crisi: Rugani out per un mese!
Inter-Juventus 3-2, decide Zielinski al 90’: bianconeri in dieci per oltre un tempoUn Derby d’Italia vibrante, pieno di episodi e ribaltamenti, si chiude con il successo dell’Inter per 3-2 sulla Juventus. I bianconeri restano in inferiorità ... thesocialpost.it
Pokerissimo della Juventus, Spalletti aggancia il terzo postoJUVENTUS-Cremonese 5-0! Al 64' r ete di Weston McKennie! Cross da destra di Kalulu e colpo di testa vincente dello statunitense, che batte Audero mettendo il pallone nell'angolino basso alla destra ... ansa.it
