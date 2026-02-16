Juventus Bastoni – Chiellini | un rapporto rovinato
Alessandro Bastoni e Giorgio Chiellini hanno avuto un rapporto difficile dopo la partita di ieri, a causa delle accuse di Bastoni nei confronti di Chiellini. Bastoni ha commentato pubblicamente che l'ex difensore della Juventus avrebbe fatto commenti sgraditi durante l’ultimo allenamento della nazionale. Questo episodio ha acceso un acceso scambio di parole tra i due, rompendo un legame che durava da anni.
Alessandro Bastoni e Giorgiio Chiellini sono stati sempre legati da un rapporto di stima in nazionale. Dopo l’utimo derby d’Italia potrebbe essere tutto compromesso. Gli insulti e le offese sui social Alessandro Bastoni si è visto obbligato a chiudere i commenti sui social di famiglia di fronte al precipitare delle L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Da Ziliani a Capuano: “Andava espulso Bastoni, partita falsata, Bastoni ha rovinato Inter-Juventus” (esulta pure)
Ziliani ha criticato duramente Bastoni, affermando che avrebbe dovuto essere espulso e che la partita tra Inter e Juventus è stata falsata, sottolineando che l'intervento del difensore nerazzurro ha rovinato il match.
Conferenza stampa Chiellini post Inter Juve: «Quanto successo stasera è inaccettabile. Manifesto del calcio italiano rovinato da un protocollo che va cambiato!»
Giorgio Chiellini si scaglia contro gli episodi di violenza scoppiati dopo la partita tra Inter e Juventus, giocata nella 25ª giornata di Serie A 202526.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Bastoni, Marotta: «Juve in Champions nel 2021 con la simulazione di Cuadrado» VIDEOGiuseppe Marotta, a margine dell'Assemblea della Lega Serie A, in merito all'episodio dell'espulsione di Kalulu durante Inter-Juventus provocata da Alessandro Bastoni, ... ilgazzettino.it
Pagina 2 | Marotta oltre ogni logica su Inter-Juve: Bastoni va giustificato, Chiellini inesperto. E Cuadrado?Lo scritture Roberto Saviano ha detto che finchè ci sarà Marotta, i campionato sembreranno falsati. A proposito il presidente dell'Inter ha chiarito: C'è dispiacere, umano. Non so neanche chi sia ... tuttosport.com
Marotta difende Bastoni dopo la simulazione e accusa la Juventus di essere stata aiutata. Un presidente ai vertici FIGC che giustifica l'antisportività invece di condannarla. Questo è il motivo per cui il calcio italiano sta morendo. Gomitate a pallone lontano, pall - facebook.com facebook
Caso #Kalulu - #Bastoni di #Inter - #Juventus, malumore del #Milan: negli ambienti rossoneri filtra forte irritazione per una gestione arbitrale che ancora una volta rischia di risultare decisiva nell'indirizzare il campionato. La convinzione è che senza errori la x.com