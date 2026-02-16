Juventus a Istanbul senza Thuram? Spalletti ridisegna la mediana per l’Europa
Luciano Spalletti cambia la formazione della Juventus per la partita a Istanbul, perché Thuram si è infortunato durante l'allenamento. La squadra si prepara a affrontare la sfida europea senza uno dei suoi attaccanti principali, e il tecnico ha deciso di schierare un centrocampo diverso rispetto alle ultime uscite. I giocatori stanno lavorando intensamente per adattarsi alle nuove disposizioni, mentre i tifosi attendono con tensione il match.
La Juventus di Luciano Spalletti non ha il tempo materiale per metabolizzare il traumatico rovescio di San Siro contro l’Inter. Il calendario internazionale impone una transizione immediata verso l’andata dei playoff di Champions League, dove i bianconeri sono attesi dall’inferno del RAMS Park di Istanbul per la sfida contro il Galatasaray. In un contesto tattico e psicologico già logorato dal dispendio di energie del Derby d’Italia, il tecnico toscano si trova a gestire un’emergenza che tocca il cuore nevralgico della squadra: la disponibilità di Khephren Thuram. Il centrocampista francese, la cui assenza contro i nerazzurri è stata pesantemente avvertita in termini di fisicità e transizioni, rimane il grande punto interrogativo di una trasferta che non ammette passi falsi per il prestigio e le finanze del club. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Juventus: Spalletti ridisegna la squadra
Luciano Spalletti ha iniziato il suo percorso alla guida della Juventus con un sorriso contenuto, ma con una chiara volontà di rivitalizzare la squadra.
Napoli, allarme a centrocampo: senza Lobotka Conte reinventa la mediana per la JuventusLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Galatasaray, Okan Buruk avvisa la Juve: Possiamo eliminarli. La partita contro l'Inter...; Juventus tra rabbia, veleni e incubi dal passato: la trasferta di Istanbul spaventa, l'ultima volta contro il Galatasaray una dolorosa sconfitta sotto la neve; È di nuovo Galatasaray-Juventus in Champions League; Cosa è successo a Istanbul, il trionfo con la Juventus e il segreto di Ancelotti al Milan, Shevchenko: Si fidava dei calciatori.
Luciano Spalletti ricarica la Juventus dopo il ko con l’Inter: «Siamo forti, avanti senza piangersi addosso», Thuram speraLuciano Spalletti ricarica la Juventus dopo il ko con l’Inter: «Siamo forti, avanti senza piangersi addosso» Dalla delusione di San Siro alla notte di Istanbul: la ... tuttojuve.com
Juventus tra rabbia, veleni e incubi dal passato: la trasferta di Istanbul spaventa, l'ultima volta contro il Galatasaray una dolorosa sconfitta sotto la neveI bianconeri hanno vinto solo uno dei sei precedenti contro il Galatasaray, perdendo due volte su tre a Istanbul. Nel 2013 per la Juventus una dolorosa sconfitta sotto la neve con eliminazione al prim ... msn.com
Scopriamo quanto è cambiato il #Galatasaray da quell'ultima volta che affrontò la #Juventus sotto la neve di Istanbul Gabriele Cecchi #ChampionsLeague2026 #UCL x.com
Biasin: “La juventus ci ha provato seriamente per Icardi e non è nemmeno la prima volta, Spalletti tra l’altro ci avrebbe lavorato più che volentieri. Le cose non si sono incastrate perché a Istanbul non sono fessi e sanno che tra breve in Champions andrà in sce - facebook.com facebook