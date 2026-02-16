Juve arrivata ad Istanbul per la sfida di domani sera di Champions League con il Galatasaray | FOTO e VIDEO dell’atterraggio in Turchia
La Juventus ha toccato il suolo di Istanbul per affrontare la partita di domani sera contro il Galatasaray, dopo un volo diretto di circa tre ore. La squadra si è subito diretta verso l’hotel, dove si prepara a concentrarsi sulla sfida europea. I tifosi bianconeri si sono radunati all’aeroporto, sperando in una vittoria importante.
La Juve è arrivata ad Istanbul in vista del match di Champions League di domani sera. Vediamo insieme le immagini. La Juventus domani pomeriggio, alle ore 18.45, sfiderà il Galatasaray nella sfida di andata del playoff di Champions League. Sarà un match fondamentale per il prosieguo del cammino nella coppa dalle grandi orecchie. ULTIMISSIME JUVE LIVE I bianconeri vorranno vendicare la sconfitta di campionato con l’Inter, maturata anche a causa del clamoroso episodio dell’espulsione di Pierre Kalulu. In attesa di scendere in campo però la Vecchia Signora è già atterrata ad Istanbul. Come riportato proprio dal profilo ufficiale della Juventus su X, calciatori e staff sono arrivati in Turchia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Galatasaray Juve, bianconeri in partenza da Caselle: inizia la missione play-off di Champions League – FOTO E VIDEO
I giocatori della Juventus sono partiti da Caselle alla volta di Istanbul, preparando la sfida di andata dei play-off di Champions League contro il Galatasaray.
Spettatori Juve Pafos: quanti tifosi sono presenti questa sera all’Allianz Stadium per la sfida di Champions League contro i ciprioti. il dato
Questa sera all’Allianz Stadium si registra una buona affluenza di pubblico per la sfida di Champions League tra Juventus e Pafos.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Juventus arrivata ad Istanbul. I convocati: c’è Thuram. Out David per un fastidio all’inguine. McKennie in conferenza con Spalletti17:46 - JUVE ARRIVATA AD ISTANBUL - La Juventus è appena arrivata ad Istanbul. 16:06 - JUVE IN VIAGGIO - La Juventus è in viaggio direzione Istanbul e la squadra ... tuttojuve.com
Spalletti, il retroscena sul Besiktas prima della Juve: cosa è successo in estateUn poliziotto olandese per la Juve. Nella bolgia del Rams Park di Istanbul, il nuovo Ali Sami Yen, toccherà a Danny Makkelie scongiurare qualsiasi trappola, governando nel modo giusto lo spareggio di ... msn.com
CHAMPIONS LEAGUE | Spareggi al via, l'ex Mourinho insidia ancora il Real Madrid. Juventus e Atalanta rischiano e Inter favorita. Bologna e Fiorentina cercano riscatto in Europa e Conference League. Il quadro degli incontri. #ANSA - facebook.com facebook
ULTIM'ORA CHAMPIONS LEAGUE #Juventus, non convocato Jonathan #David per un problema all'inguine: l'attaccante è out per l'andata dei playoff contro il #Galatasaray #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague x.com