La Juventus ha toccato il suolo di Istanbul per affrontare la partita di domani sera contro il Galatasaray, dopo un volo diretto di circa tre ore. La squadra si è subito diretta verso l’hotel, dove si prepara a concentrarsi sulla sfida europea. I tifosi bianconeri si sono radunati all’aeroporto, sperando in una vittoria importante.

La Juve è arrivata ad Istanbul in vista del match di Champions League di domani sera. Vediamo insieme le immagini. La Juventus domani pomeriggio, alle ore 18.45, sfiderà il Galatasaray nella sfida di andata del playoff di Champions League. Sarà un match fondamentale per il prosieguo del cammino nella coppa dalle grandi orecchie. ULTIMISSIME JUVE LIVE I bianconeri vorranno vendicare la sconfitta di campionato con l’Inter, maturata anche a causa del clamoroso episodio dell’espulsione di Pierre Kalulu. In attesa di scendere in campo però la Vecchia Signora è già atterrata ad Istanbul. Come riportato proprio dal profilo ufficiale della Juventus su X, calciatori e staff sono arrivati in Turchia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve arrivata ad Istanbul per la sfida di domani sera di Champions League con il Galatasaray: FOTO e VIDEO dell’atterraggio in Turchia

I giocatori della Juventus sono partiti da Caselle alla volta di Istanbul, preparando la sfida di andata dei play-off di Champions League contro il Galatasaray.

Questa sera all’Allianz Stadium si registra una buona affluenza di pubblico per la sfida di Champions League tra Juventus e Pafos.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.