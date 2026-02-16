Jovanotti annuncia la seconda data al Circo Massimo i biglietti

Jovanotti ha deciso di aggiungere una seconda data al Circo Massimo, dopo il grande successo della prima. La motivazione è la forte richiesta dei fan, che hanno fatto registrare il tutto esaurito in poche ore. L’artista ha comunicato la novità attraverso i suoi canali social, promettendo una serata ancora più speciale. I biglietti per il nuovo evento sono già in vendita e stanno facendo registrare un rapido sold-out.

Jovanotti annuncia la seconda data al Circo Massimo del suo tour L'arca di Lore che sarà uno degli eventi più attesi dell'estate. L'Arca di Loré arriva a Roma con Jova al Massimo, al Circo Massimo. Talmente al Massimo che una sera non basta: a otto mesi di distanza la prima data è sold out e apre una seconda data il 13 settembre. Stesso luogo, stesso orizzonte, due serate per chiudere il viaggio estivo di Lorenzo Jovanotti. I concerti romani segnano l'approdo finale di L'Arca di Loré – Jova Summer Party, il nuovo progetto live prodotto e organizzato da Trident Concerts. Un percorso pensato come attraversamento, non come semplice sequenza di date, che trova nella Capitale il suo punto di arrivo naturale.