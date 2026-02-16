Jordan Parks raggiunge le 150 presenze in campionato con la Reyer Venezia

Jordan Parks ha raggiunto le 150 partite in campionato con la Reyer Venezia, grazie alla sua costanza e al ruolo chiave in squadra. La vittoria contro Milano, avvenuta domenica scorsa, ha segnato questo importante traguardo per il giocatore, che si è distinto con una doppia doppia.

A pochi giorni dall'avvio della Final Eight di Coppa Italia a Torino, si celebra un traguardo significativo nel panorama del basket nazionale: 150 presenze di Jordan Parks nel campionato italiano. Il dato racconta una carriera vissuta con continuità tra regular season e playoff, segnando una presenza costante tra le squadre che hanno condiviso il percorso del giocatore. Il totale raggiunto è composto da 132 partite disputate in stagione regolare e 18 nelle fasi playoff. Nell’ultima partita citata, Parks ha chiuso con 13 punti e 6 rimbalzi. L’esordio italiano risale al 26 settembre 2019, con la De’ Longhi Treviso al PalaVerde, in occasione della sconfitta contro l’Olimpia Milano (53-79). 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Jordan Parks raggiunge le 150 presenze in campionato con la Reyer Venezia Di Lorenzo raggiunge le 300 presenze con il Napoli: traguardo storico Giovanni Di Lorenzo ha raggiunto le 300 presenze con il Napoli, consolidando il suo ruolo importante nel club. La Reyer rimonta e batte Bahcesehir Istanbul 94-85. Super Parks ne fa 30 Un'impresa emozionante per l'Umana Reyer, che conquista una vittoria fondamentale contro la potente Bahcesehir Istanbul. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Jordan Parks e Napoli: da avversario due gare molto intense!Jordan Parks, ex azzurro oggi in forza all’Umana Reyer Venezia, è intervenuto nel corso della puntata numero 16 di Speak&Roll, in vista ... pianetabasket.com Congratulazioni a Jordan Parks per la presenza n° 150 in #SerieA #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook Congratulazioni a Jordan Parks per la presenza n° 150 in #SerieA #TuttoUnAltroSport x.com