John Fury e Carl Froch si scontrano prima della conferenza stampa del ritorno di Fury

16 feb 2026

John Fury ha affrontato Carl Froch in un acceso scontro prima della conferenza stampa di Tyson Fury, provocando scompiglio tra i presenti. La discussione è scaturita da parole dure tra i due pugili, che si sono avvicinati troppo durante un confronto informale, rischiando di degenerare. Un testimone ha riferito che Fury senior ha spinto con forza Froch, scatenando l’intervento di alcuni addetti alla sicurezza. L’episodio ha portato a uno stop temporaneo dell’evento, lasciando tutti senza parole.

Il lancio della conferenza promozionale per il ritorno sul ring di Tyson Fury ha offerto un episodio che ha catturato immediatamente l’attenzione: una fuoriuscita verbale di grande intensità di John Fury nei confronti di Carl Froch. L’evento, finalizzato all’annuncio dell’incontro del 11 aprile, si è tenuto al Tottenham Hotspur Stadium e ha visto la presenza di Froch all’interno del team di trasmissione, mantenendo comunque il focus sull’impegno sportivo in agenda. L’episodio si è inscritto in un contesto in cui la rivalità familiare e le sfide tra veterani della divisione hanno preso il sopravvento sul tema centrale della serata, trasformando la cornice mediatica in uno scenario di tensione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

