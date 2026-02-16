Joe Bastianich e il figlio Ethan | l’impero del pollo a Milano e il nuovo amore italiano
Joe Bastianich e suo figlio Ethan hanno aperto un nuovo ristorante di pollo a Milano, spinti dal successo negli Stati Uniti. Ethan, appena nominato CEO di Wingstop, ha scelto la città per portare il marchio, noto per le ali di pollo speziate, in un mercato molto competitivo. La coppia ha già investito in un locale nel centro della città, attirando curiosi e appassionati di cucina americana.
Il figlio dell’ex giudice di MasterChef Joe Bastianich sbarca in Italia come CEO di Wingstop: tra business americano e la. Il figlio dell’ex giudice di MasterChef Joe Bastianich sbarca in Italia come CEO di Wingstop: tra business americano e la scoperta di un nuovo amore La dinastia Bastianich espande i propri orizzonti in Italia, ma questa volta il protagonista non è solo il celebre Joe. Ethan Bastianich, ventiquattrenne figlio dell’imprenditore italo-americano, ha scelto di lasciare gli Stati Uniti per stabilirsi definitivamente nel Bel Paese. Non si tratta di una semplice vacanza, ma di una vera e propria sfida imprenditoriale ai vertici di Wingstop Italia, il colosso texano specializzato in alette di pollo che punta a conquistare il mercato europeo partendo da Milano. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Joe Bastianich e il figlio Ethan portano a Milano le “ali di pollo” di Wingstop
A Milano, il brand internazionale Wingstop apre un nuovo punto vendita, offrendo le sue celebri ali di pollo.
