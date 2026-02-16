Jfc Napoli e il fianco Sud perché il nuovo ruolo dell’Italia è una prova geopolitica Scrive Serino

La nuova attribuzione delle responsabilità nazionali ai vertici della struttura di Comando della Nato suggerisce delle interessanti considerazioni. La prima discende dalla conferma di uno statunitense alla guida di ACO (Allied Command for Operations), smentendo le indiscrezioni circolate alcuni mesi fa che lo volevano attribuito agli europei. Se la leggiamo in sistema con l’assegnazione agli Stati Uniti del Comandante di MarCom, il Comando di Componente marittimo, che già detengono i Comandanti di LandCom e AirCom, osserviamo che l’intera struttura di Comando strategico dell’Alleanza è nelle mani degli Americani. 🔗 Leggi su Formiche.net

La conferma del riassetto dei comandi della Nato riaccende il dibattito sul ruolo del fronte sud dell’Alleanza.

