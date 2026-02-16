Jeffrey Epstein il mecenate oscuro

Da ilfoglio.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jeffrey Epstein è stato un finanziere americano che si è tolto la vita in carcere nel 2019, probabilmente a causa delle accuse di traffico di minori che lo coinvolgevano. La sua morte ha sollevato molte polemiche e domande sul sistema giudiziario e sulla protezione di figure potenti. Un dettaglio concreto: si trovava in attesa di processo dopo essere stato arrestato pochi mesi prima.

Dagli scienziati ai Nobel: tutti facevano la fila per avere fondi e favori dall'imprenditore americano, il filantropo predatore e transumanista All’inizio de “La vita oggi”, la satira di Anthony Trollope sull’alta società londinese alla fine dell’Ottocento, Madame Melmotte, moglie di Augustus Melmotte, il finanziere parvenu e disonesto, organizza un ballo nella villa della coppia a Mayfair. Nonostante conoscessero il passato di Melmotte, i membri dell’élite londinese accettano l’invito alla festa, tra cui numerosi aristocratici, direttori di giornale e un principe membro della famiglia reale britannica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

jeffrey epstein il mecenate oscuro
© Ilfoglio.it - Jeffrey Epstein, il mecenate oscuro

I legami ambigui tra Jeffrey Epstein e Israele

Le rivelazioni sui file Epstein stanno portando alla luce connessioni sorprendenti tra Jeffrey Epstein e alcune figure di spicco in Israele.

Jeffrey Epstein Pled Guilty to Soliciting a Minor Whose Name He Never Knew

Jeffrey Epstein ha ammesso di aver chiesto a una minorenne servizi sessuali, anche se non conosceva il suo nome.

Los Archivos de Jeffrey Epstein Explicados

Video Los Archivos de Jeffrey Epstein Explicados
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Caso Epstein. Cade un altro intoccabile, il campione del relativismo culturale francese Jack Lang; Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana; Da scienziato ateo a padre dell'intelligenza artificiale; quali grandi scienziati sono nominati nel caso Epstein?; L’attrazione fatale Chomsky-Epstein.

jeffrey epstein il mecenateCaso Epstein. Cade un altro intoccabile, il campione del relativismo culturale francese Jack LangIncarnazione del goscismo da salotto e potente ex ministro, aveva opachi legami di affari con il finanziere pedofilo americano. Scoperto, si è dimesso dall’Institut du Monde Arabe ... tempi.it

jeffrey epstein il mecenateI File Epstein a 360°: Tra Verità Scomode, Adrenocromo e Tecnologie AlieneUno dei fili conduttori che collegano Epstein ai circoli più esoterici della scienza è l’interesse per la Zero Point Energy (Energia del Punto Zero). Si tratta dell’energia minima presente nel vuoto ... statodiemergenza.com