Jannik Sinner ritrova Popyrin a Doha | i precedenti sono in parità

Jannik Sinner affronta Popyrin a Doha perché i due si sono già incontrati in passato, con un risultato in parità. Questa partita si svolge nel primo turno del torneo ATP 500 e rappresenta una nuova occasione per i due di sfidarsi sul campo. Sinner, dopo aver battuto Machac nel primo turno, si prepara ora a confrontarsi con Popyrin, sperando di proseguire il suo cammino nel torneo.

Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Doha Jannik Sinner piega il talentuoso giocatore ceco Tomas Machac 6-1 6-4 in un’ora e undici minuti e accede così agli ottavi di finale. Nel secondo turno il giocatore italiano, al rientro dopo la sconfitta subita in semifinale a Melbourne contro Djokovic, ritroverà l’australiano Alexei Popyrin. I precedenti tra i due sono in parità. Il primo incrocio tra i due giocatori risale al match dei sedicesimi di finale del torneo di Madrid 2021. In quell’occasione il giocatore australiano si era imposto con il punteggio di 7-6 (5) 6-2 in un’ora e trentacinque minuti sull’italiano, allora testa di serie numero quattordici del tabellone spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alexei Popyrin e Valentin Royer hanno eliminato due favoriti all’ATP 500 di Doha, complicando il percorso di Sinner e Alcaraz.

Popyrin ha vinto facilmente contro Machac a Doha e ora aspetta Sinner, che scenderà in campo non prima delle 17.

