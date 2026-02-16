Jannik Sinner ritrova Popyrin a Doha | i precedenti sono in parità
Jannik Sinner affronta Popyrin a Doha perché i due si sono già incontrati in passato, con un risultato in parità. Questa partita si svolge nel primo turno del torneo ATP 500 e rappresenta una nuova occasione per i due di sfidarsi sul campo. Sinner, dopo aver battuto Machac nel primo turno, si prepara ora a confrontarsi con Popyrin, sperando di proseguire il suo cammino nel torneo.
Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Doha Jannik Sinner piega il talentuoso giocatore ceco Tomas Machac 6-1 6-4 in un’ora e undici minuti e accede così agli ottavi di finale. Nel secondo turno il giocatore italiano, al rientro dopo la sconfitta subita in semifinale a Melbourne contro Djokovic, ritroverà l’australiano Alexei Popyrin. I precedenti tra i due sono in parità. Il primo incrocio tra i due giocatori risale al match dei sedicesimi di finale del torneo di Madrid 2021. In quell’occasione il giocatore australiano si era imposto con il punteggio di 7-6 (5) 6-2 in un’ora e trentacinque minuti sull’italiano, allora testa di serie numero quattordici del tabellone spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Doha: Popyrin e Royer, sorprese a segno. Sinner e Alcaraz attendono avversari inattesi nel torneo ATP 500.
Alexei Popyrin e Valentin Royer hanno eliminato due favoriti all’ATP 500 di Doha, complicando il percorso di Sinner e Alcaraz.
LIVE Sinner-Machac, ATP Doha 2026 in DIRETTA: Popyrin vince facile e attende l’azzurro, match non prima delle 17.30
Popyrin ha vinto facilmente contro Machac a Doha e ora aspetta Sinner, che scenderà in campo non prima delle 17.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sorteggiato il tabellone dell’ATP 500 di Doha: Sinner esordirà con Machac; ATP 500 Doha: Il programma completo di Lunedì 16 Febbraio 2026. Subito in campo Jannik Sinner - LiveTennis.it.
Sinner-Machac 6-1, 6-4: Jannik vince in un'ora e 11 minuti e accede agli ottavi di finale. Sfiderà PopyrinJannik Sinner torna in campo dopo la delusione in Australia per l'Atp 500 di Doha. Il numero 2 al mondo, reduce dalla semifinale contro Djokovic a Melbourne, scende in campo ... leggo.it
Sinner quando gioca? A Doha gli ottavi contro Popyrin: data, orario e dove vederla (tv e streaming)Se pur con qualche difficoltà in più nel secondo set, Jannik Sinner archivia il match con Machac in un'ora e 11 minuti vincendo 6-1, ... msn.com
Primo set perfetto di Jannik Sinner! 6-1 e solo tre punti persi al servizio, dominio totale fin qui dell’italiano - facebook.com facebook
Jannik Sinner, impegnato a Doha, ha parlato di Milano-Cortina, dichiarando il suo vivo interesse per le Olimpiadi, soprattutto per lo sci, al punto da aver persino modificato i suoi programmi di allenamento Nel pomeriggio l'azzurro ha affrontato al primo turn x.com